Foça kooperatifinden yeni satış noktası açıldı

Foça’daki Bağarası ve Yenibağarası Kooperatifi, Foça Yoğurt markasıyla tanınan süt ürünlerini halkla aracısız buluşturmak amacıyla yeni bir satış noktası daha açtı. Yenibağarası, fabrika önü ve Foça merkezdeki satış noktalarına eklenen Bağarası Mahallesi satış yeriyle ürünler daha geniş kitlelere ulaşıyor.

Belediyelerle iş birliği yaygınlaştırılacak

Kooperatif yetkilileri, belediyelerden satış yeri tahsisi ya da belediye mağazalarında reyon açılması talebinde bulunuyor. Bu sayede aracısız satış noktaları İzmir genelinde yaygınlaşacak. Foça Belediye Başkanı ve meclis üyeleri açılışta yer alarak destek mesajı verdi.

Kooperatif üreticisi ve tüketiciyi koruyor

200 üyeli kooperatif, günlük sütleri işleyerek kaliteli ürünler sunuyor. Kooperatif Başkanı Ferdi Baydaroğulları, aracısız satışın üretici ve tüketici için kazançlı olduğunu belirtti. Türkiye’nin birçok yerinden taleplerin geldiği ancak ürün kalitesini korumak için seçici oldukları vurgulandı.