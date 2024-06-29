Foça MHP İlçe Başkanı Mert Yöneyer, Cumhuriyet Halk Parti'li (CHP) Saniye Bora Fıçı'nın yeğeni ve şoförünün de karıştığı taşlı sopalı kavganın ardından 'MHP'nin dile getirdiği şeyler haber mi olacak' şeklindeki ifadelerine tepki gösterdi. Başkan Yöneyer, yanlış ve taraflı beyanından dolayı Fıçı'yı kınadığını belirterek açıklamasında şu açıklamalarda bulundu:

"25 Haziran Çarşamba günü Foça da iki grup arasında olay yaşanmış çok sayıda yaralının olduğu Emniyet ve hastane kayıtlarıyla tespitli Foça belediye başkanı Saniye Bora Fıçı nın şoförü ve yeğeninin de karıştığı bizim ilgimizin ve bilgimizin olmadığı bir olayı belediye başkanının''MHP nin dile getirdiği şeyler haber mi olacak'' gibi saçma bir ifade ile açıkladığı basından görülmüş,Foçalı hemşehrilerimizin bilgilendirilmesi hasıl olmuştur.

Yanlış ve taraflı beyanından dolayı kendisini kınıyor.

Yaşanan olayda hiçbir arkadaşımızın taraf olmadığını kamuoyunun bilgisine arz ediyorum."