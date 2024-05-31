Saat 16.20 civarında bir kulübenin yakınında başlayan yangın, kısa sürede otluk ve zeytinlik alana yayıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememişken, alevlerin hızla geniş bir alana yayılması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 5 itfaiye aracı ve 2 helikopter yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterlerden biri yangını söndürme, diğeri ise gözlem amaçlı kullanıldı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alınabildi.