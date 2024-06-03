Foça Yangınının Ardındaki Iz! 2 Şüpheli Yakalandı

Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle güçlükle kontrol altına alınmıştı.
Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi belirledi. Şüphelilerin, izinsiz hafriyat ve atık toplama faaliyetleri sırasında plastik kabloları ve atıkları yakmaları sonucunda yangının başladığı belirlendi.
Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, jandarma tarafından yakalanarak ifade işlemleri için adliyeye sevk edildi. Yangın nedeniyle 70 hektar arazinin zarar gördüğü bildirildi.
Editör: Simge Akbulut