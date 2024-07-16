Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kapsamında ilçedeki şehit yakınları ve gazilerle birlikte anlamlı bir tekne turu gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başladı.

Duygusal anlar yaşandı

Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından ilçe öğrencileri, 15 Temmuz’un önemini belirten şiirler okudu. Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Bandosu’nun gösterisi ise izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Görkemli barkovizyon gösterisi

15 Temmuz temalı barkovizyon gösterisi ile program devam etti. Gece yarısı 00:13'te ise ilçedeki tüm camilerde eş zamanlı olarak selalar okunarak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri sona erdi.