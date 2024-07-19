İzmir'in Foça ilçesinde denizde bulunan cesedin Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kayıp ihbarı yapılan Kani Çavuş'a ait olduğu tespit edildi.

Foça'da dün meydan gelen olayda, sahilde bir erkeğe ait ceset olduğunu farkeden vatandaşlar durumu Sahil Güvenliğe bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedi denizden çıkarıp kimlik tespiti için çalışma başlattı.

Bir süre sonra bulunan cesedin, 12 Temmuz'da Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 12 Temmuz Cuma günü balık tutmak için evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Kani Çavuş'a ait olduğu belirlendi.

Çavuş'un cenazesinin bugün Manisa'nın Akhisar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.