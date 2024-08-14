İzmir’in Foça ilçesinde üzücü bir olay yaşandı. Sabah saatlerinde Fotaş Tatil Köyü’nde denize giren 79 yaşındaki Abdullah Hitami Yılmaz, sudan çıkamayarak boğuldu. Olayı fark eden tatil köyü sakinleri, hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Yılmaz’ı denizden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Abdullah Hitami Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yılmaz’ın cansız bedeni, olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu üzücü olay, tatil köyündeki diğer tatilciler arasında büyük üzüntüye neden oldu.