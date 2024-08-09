İzmir’in gözde turistik ilçesi Foça’da, yaz sezonunda sıkça yaşanan elektrik kesintileri, hem esnafı hem de bölge halkını ciddi anlamda zora soktu. Elektriği aktaran yeraltı kablolarının yanması ve bölgenin tarihi SİT alanı olması nedeniyle onarım çalışmalarının gecikmesi, özellikle Reha Midilli Sevgi Caddesi üzerindeki esnaf ve vatandaşlar için zor bir yaz geçirilmesine neden oldu. Elektrik Dağıtım Şirketi (Gediz A.Ş.), sorunu geçici olarak caddeye yerleştirilen iki jeneratörle çözmeye çalışsa da bu durum mağduriyeti tam anlamıyla gideremiyor.

Cihaza bağlı hastalar büyük sıkıntı yaşadı

Foça’da yaklaşık iki aydır süren elektrik kesintileri, ticari ve sosyal hayatı felç etti. 45 dereceyi aşan sıcaklarda klimaların çalışmaması, bazı cihazlara bağımlı olan hasta ve yaşlılar ile işlerini elektrikli cihazlarla sürdüren esnafı büyük sıkıntıya soktu. Turizm sezonunun ortasında meydana gelen kesintiler, caddenin zifiri karanlıkta kalmasına neden olurken, eğlence mekanları ve kafeler de bu durumdan olumsuz etkileniyor.

Kesinti süresi 20 saat kadar sürebiliyor

Cadde esnaflarından kuyumcu Birtan İskit, kesintilerin yaklaşık iki aydır devam ettiğini ve jeneratörlerin gürültüsünden dolayı vatandaşların dükkanlara girmek bir yana, sokaktan bile geçmek istemediğini ifade etti. İskit; “Foça çarşısındaki iş yerlerimiz, yaklaşık iki aydır çeşitli saatlerde elektrik kesintilerine maruz kalıyor. Üç gün önce sabah saatlerinde başlayan kesinti tam 20 saat sürdü. Gediz A.Ş., iki tane mobil jeneratör getirip kurdu. Ancak yakıt bittiğinde elektriği kesip yeniden yakıt koymaya çalışıyorlar. Bu ciddi bir sorun haline geldi. Dün kazı kurulundan izinlerin alındığı söylenmesine rağmen hala çalışma başlamadı. Yazılı izin bekleniyor. Sıcaklar 50 dereceye yaklaşmışken, esnaf elektrik olmadan iş göremiyor. Elektrik bazen bize, bazen karşı şeritteki esnaf ve vatandaşlara veriliyor. Çok ciddi bir mağduriyet söz konusu. Sorunun en kısa sürede çözülmesini istiyoruz. Gece kesildiğinde cadde zifiri karanlık hale geliyor, bu hem hoş olmayan bir görüntü yaratıyor hem de güvenlik sıkıntısı doğurabilir. Ağustos ayında bir turizm kenti bu sıkıntıya maruz kalmamalı” dedi.

"Cihazlarımız zarar görüyor, müşteri kaybediyoruz"

Telefon tamiri ve servis hizmetleri sunan Emre Korgun ise mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini ve hattın onarımının yapılmasını talep etti. Korgun; “20 gündür aşırı mağduruz. Elektrik bir geliyor, bir gidiyor. Hem cihazlarımız zarar görüyor, hem müşteri kaybediyoruz. Aşırı gürültü de cabası. Gelen müşterimizin işi görülmüyor, iş yapamıyoruz. Evlerde makinelere bağlı insanlar var, onlar için de endişeliyiz. Bu durumun bir an önce düzeltilmesini istiyoruz” dedi.

"Klima çalışmıyor, içerisi sauna gibi"

İsmet İmanç ise kuyumcu dükkanındaki cihazların çalışmadığını ve sıcaktan bunaldıklarını belirterek, “Elektrik kesintilerinden bıktık. Geçmiş yıllarda da bu yıl da sürekli kesinti yaşıyoruz. Gidiyor, geliyor. Şu anda ne terazim, ne yazar kasam, ne pos cihazım, ne de para sayma makinem çalışıyor. Klimam çalışmıyor, içerisi sauna gibi. Buna artık bir çözüm bulunsun. Günü gelince elektrik parasını almayı biliyorlar, ama bizi bu yaz günü, işlerin yoğun olduğu zamanlarda elektriksiz bırakıyorlar. Gediz A.Ş. ve EPDK’ya sesleniyorum: Bu sorunu çözemiyorsanız bu iş olmaz” dedi.