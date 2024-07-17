Foça’da emekliler, maaşlarını ve maaş zamlarını protesto etmek için bir araya geldi. "Emekli Olduk Ölmedik, İnsanca Bir Yaşam İstiyoruz" yazılı pankartla kentin ana caddesinden yürüyen emeklilere, güzergah üzerindeki esnaf ve vatandaşlar alkışlarla destek verdi.

Fehmi ışıklar da eylemdeydi

PTT binası önünde toplanan emekliler arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanvekillerinden Fehmi Işıklar da yer aldı. Bazı STK temsilcilerinin de destek verdiği emekliler, ellerinde "Emekli Üretti Saray Tüketiyor", "Yüzyılın Ayıbı Emekli Maaşı", "Sefalete Teslim Olmayacağız", "İnsafınıza Teslim Olmayacağız", “22 yılda 5.5 çeyrek altın Saraya, Ranta, Sermayeye Uçmuş”, “Ranta, Talana, Faize ve İsrafa Değil Emekliye Bütçe”, “Adalet İstiyoruz” yazılı dövizlerle Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’na yürüdüler. Eylemde, Tüm Emeklilerin Sendikası (TES) Foça Temsilciliği tarafından düzenlenen basın açıklamasını sendika temsilcisi Dilhan Akçay okudu.

"İnsanca yaşayacak maaş istiyoruz"

Dilhan Akçay, kamu emekçileri, işçiler, emekliler, esnaf ve asgari ücretlilerden oluşan milyonların her geçen gün daha fazla yoksullaştırıldığını belirtti ve emekli maaş sisteminde 2008 yılı öncesine dönülmesini istedi. Akçay, “Bizler artık içi boş müjdeler, kaşıkla verileni yarın kepçeyle alan hileler, sadaka, ulufe değil emeğimizin karşılığını, hakkımızı istiyoruz. Bize açlığı ve yoksulluğu dayatanlar kur korumalı mevduatlara, ihalelerle beşli çeteye para aktarıyorlar. Biz emeklileri, işçileri, esnafı yoksullaştırarak, işsiz bırakarak, bir avuç zengini daha zengin ediyorlar" diye konuştu.

"TÜİK rakamları temel alınmamalı"

Dilhan Akçay, TÜİK enflasyonunun yoksullaştırdığının altına çizerek, "TÜİK enflasyonu ile bizi yoksullaştıranlar, geçiş garantili köprülerle, hasta garantili hastanelerle, yolcu garantili havaalanlarıyla, bizden aldıklarını sermayeye aktarıyorlar. Emekli aylıklarında yaşanan buharlaşmanın önüne geçilmesini, özellikle 2008 sonrası işe başlayanların yaşadığı hak kayıplarının önlenmesi için, emekli maaş bağlanma hesaplamasında 2008 öncesine dönülmesini istiyoruz. Maaş artışlarımızda tüm toplumun sahte olduğunu yaşayarak öğrendiği TÜİK rakamlarının değil, yoksulluk sınırının temel alınmasını istiyoruz. Tükettiğimiz her şeyden alınan dolaylı vergilerin düşürülmesini istiyoruz. İnsanca yaşamaya yetecek bir maaş, ücret, adil bir vergi sistemi, halk için, emek için bütçe istiyoruz” diye sözlerini tamamladı.