İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Foça Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen gençlik kampı, Foça’daki Kumburnu Plajı’nda 500 katılımcıyla başladı. “Gençlik ve Gençlik Hakları” temalı kamp, 26-28 Eylül tarihleri arasında gençlerin keyifli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla pek çok etkinlik ve aktiviteyle dolu bir program sunuyor.

“Gençlik ve Gençlik Hakları” temalı kamp başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “genç dostu kent” vizyonuyla hazırlanan 3 günlük kamp, Kumburnu Plajı’nda başladı. Kampın ilk günü, gençlerin tanışma oyunlarıyla kaynaşmasının ardından, İzmir Kent Konseyi Gençlik Merkezi'nin düzenlediği “Gençler için İzmir” başlıklı söyleşilerle devam etti. Katılımcılar, gün boyunca farklı etkinliklerle vakit geçirdi.

Akşam saatlerinde, komedyen Seda Yüz’ün stand-up gösterisi ve Sevil Arnozczky'nin konseri ile gençler eğlence dolu bir gece geçirdi. Kampın bir diğer önemli noktası, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın gençlerle sahnede buluşarak, onların geleceğin mimarları olduğunu vurgulaması oldu. Başkan Fıçı, “Gelecek yıl bu kampı daha zengin içeriklerle planlayacağız” diyerek, gençlere yönelik projelerine verdiği önemi yineledi.

Başkan Tugay'dan destek mesajı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Çiler Gürel, kampın açılışında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın selamını ileterek, gençlerin etkinliklerden keyif almasını temenni etti. Gürel, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, gençlerin iyi olma hâlini destekleyecek organizasyonları çok önemsiyoruz” dedi.

"Gençlerin katılımı önemli"

Gençlik kampının organizasyonunu üstlenen Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, gençlerin katılımının artırılması için belediyenin olanakları geliştirmeye devam edeceğini belirtti. Kaçar, “Gençlerin kendilerini geliştirerek keyifli bir yaşam sürmeleri bizim için vazifedir. Kamplara katılımı teşvik etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dopdolu program

Kamp boyunca katılımcılar, fikir alışverişinde bulunarak, deneyim alanlarında pratik bilgi edinecek, söyleşilerle ilham alacak ve atölyelerde yaratıcılıklarını sergileyecekler. Katılımcılar, keyifli ve eğitici etkinliklerle unutulmaz bir üç gün geçirecek.