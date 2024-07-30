Yeni Foça’da uygulanan düzenlemeyle birlikte, işletmelerin kamusal alanda bulundurdukları oturma alanları kaldırılacak. Bu durum, işletme sahipleri tarafından sosyal medya üzerinden duyurulmuş ve bir araya gelen esnaf, karara karşı ortak bir tutum sergileme kararı aldı.

Eylemler geniş destek buldu

Protestoya katılan işyeri sahipleri, uygulamanın hem iş yapma potansiyellerini azaltacağını hem de bölgedeki ekonomik canlılığı olumsuz etkileyeceğini savundu. Kepenk kapatma eylemi, yerel halkın da dikkatini çekti ve destek mesajları aldı. İşletme sahipleri, belediye ile yapıcı bir diyalog kurarak çözüm bulmayı umut ettiklerini ifade etti.

Tartışmalar devam ediyor

Foça Belediyesi’nin kararı ve işyeri sahiplerinin tepkisi, ilçede tartışmalara yol açarken, bu süreçte esnafın yaşadığı zorluklar da gündeme geldi. Eylemler devam ederken, işletme sahiplerinin taleplerinin ne yönde karşılık bulacağı merakla bekleniyor.