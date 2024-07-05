Foça Belediyesi Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantısında Yeni Foça merkezindeki kaldırım işgalleri tartışıldı. AK Partili Meclis üyesi Hüsnü Boztepe, konuyla ilgili görüşlerini paylaşırken, esnafın görme engellilerle ilgili verdiği yanıt büyük tepki topladı.

Toplantıda neler konuşuldu?

Foça Belediyesi Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantısında, dilek ve temenni bölümünde Yeni Foça merkezindeki kaldırım işgalleri gündeme geldi. Meclis üyesi Hüsnü Boztepe, konuya dair, "Basına yansıyan görüntüleri gördüm ve kesinlikle sizin gibi düşünüyorum. İnsanlar dışarıda oturmak istiyor. Benzer sorun Alsancak’ta ve Bostanlı’da çözüldü. Önemli olan ortak akıl ve esnafla birlikte hareket etmektir” dedi.

Esnafın tepkisi

Saniye Bora Fıçı, AK Partili Boztepe’ye yanıt verirken, esnafın konuyla ilgili şaşırtıcı yanıtı paylaştı: "Esnafla o dönemden itibaren görüştüm ve 25 yıl engelli bireylerle çalışmış biri olarak en çok gücüme giden görme engelli vatandaşın yolunun işgal edilmesiydi. İlk aday olduğum zaman dile getirdim o esnaf grubuna. Bana şöyle bir bahane ile geldiler: 10 senedir buradayız hiç görme engelli gelmedi.”

Görme engellilerin yaşamını kolaylaştıracak altyapı düzenlemeleri ve kaldırımların engelsiz hale getirilmesi, uzun süredir tartışılan konular arasında yer alıyor. Foça'daki bu tartışma, görme engelli vatandaşların kamusal alanlarda karşılaştıkları zorlukları bir kez daha gündeme taşıdı.

Alsancak ve Bostanlı'daki çözümler

Boztepe, benzer sorunların Alsancak ve Bostanlı'da çözüldüğünü belirtti. Bu bölgelerde, esnaf ve yerel yönetimlerin ortak çalışmalarıyla kaldırımların işgal edilmemesi için çeşitli önlemler alındı. Bu çözümler, Foça'daki duruma da örnek teşkil edebilir.