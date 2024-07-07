İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için hızla olay yerine sevk edildi. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yangın kontrol altına alınması zorlaştı. Olay yerine ulaşan ekipler, yangının yayılmasını engellemek ve çevredeki yerleşim birimlerini korumak için yoğun çaba harcadı. Yangının çıkış nedeni ve etkilenen alanların genişliği hakkında resmi açıklamalar henüz yapılmadı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yangın öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle başladı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangın, çevredeki yeşil alanları ve ormanlık bölgeleri tehdit ediyor. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangının yayılmasını önlemek ve çevredeki yerleşim birimlerini korumak için mücadele veriyor. Güvenlik önlemleri kapsamında bölgedeki insanlar tahliye edilirken, yangının neden çıktığına dair soruşturma başlatıldı.