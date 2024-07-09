İzmir'in turistik ilçesi Foça'da bulunan Gramofon Kafe, yaz boyunca her Pazartesi akşamı düzenlediği "Şiir İçi Şarkılar Gecesi" ile sanatseverleri ağırlıyor. Etkinlik, müzik ve edebiyatın eşsiz bir buluşması olarak öne çıkıyor.

Şiir içi şarkılar gecesi

Foça'nın kültür hayatına renk katan Gramofon Kafe, her Pazartesi akşamı düzenlediği "Şiir İçi Şarkılar Gecesi" ile sanatseverleri büyülüyor. Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen müzisyen Haluk Çetin, gitarı ve özgün besteleriyle geceye damgasını vuruyor.

Ünlü konuklar ve program akışı

8 Temmuz 2024 Pazartesi akşamı, Türk Sinema ve Tiyatrosunun sevilen ismi Altan Gördüm ile dünya şairi Ataol Behramoğlu, Şiir İçi Şarkılar Gecesi'nin konuklarıydı. Altan Gördüm, Cemal Süreya şiirleriyle duygusal bir başlangıç yaparken, Ataol Behramoğlu ise "Zakkum ve Yaz" şiiriyle izleyicileri etkiledi.

Müzik ve edebiyatın buluşması

Haluk Çetin'in eşliğinde yapılan bu özel gecede, Atila İlhan ve diğer ünlü şairlerin eserleri seslendirildi. Özellikle Ataol Behramoğlu'nun şiirleri ve Altan Gördüm'ün performansları geceye ayrı bir renk kattı. Şiirlerin ardından Haluk Çetin'in özgün besteleriyle gece ilerledikçe, sanatseverler adeta büyülendi.

Gelecek programlar ve katılım

Foça'da gerçekleşen bu etkinlik yaz boyunca devam edecek. Manisa ve İzmir'den gelen sanatseverlerin yanı sıra, yazarlar, şairler ve ünlü karikatüristlerin de katıldığı geceler, kültür ve sanatın zirvesini Foça'da buluşturuyor. Şiir İçi Şarkılar Gecesi, her hafta farklı konuklarla ve özel temalarla devam edecek, sanatseverleri keyifli bir atmosferde buluşturmaya devam edecek.