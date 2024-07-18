Fikret YELEN/ÖZEL HABER

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın barınaklara ve Vegan Çiflik'e ulaşmak üzere olduğu öğrenildi. Yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan yaşam alanının acil olarak tahliye edilmesi için çağrı yapıldı.

Foça'da olan tüm dostlarımızı ACİL olarak Vegan Çiftlik'in tahliyesine yardıma çağırıyoruz.

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı kampüsünde de etkili oluyor.

Yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait hava ve kara araçlarıyla müdahale edilirken, çalışmalara askeri personelin de destek sağladığı belirtildi.