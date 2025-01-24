Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Foça’nın Atatürk Mahallesi’nde bulunan ve Kentsel-3. Derece Arkeolojik Sit statüsünde olan bir alanın koruma statüsünü yükseltti. Bölgedeki sondaj kazıları sırasında ortaya çıkarılan yapılar ve mezarlar, alanın tarihsel önemini ortaya koydu.

İzmir 24 Ocak hava durumu | Yağışlı hava etkisini sürdürecek İzmir 24 Ocak hava durumu | Yağışlı hava etkisini sürdürecek

Denize yakın parsel 1. derece sit oldu

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarında yer alan, denize yakın bir konumdaki parselde yapılan çalışmalar sonucunda, 1227 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine karar verildi.

Resmi Gazete kararı

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şu ifadelerle duyuruldu:
"İzmir ili, Foça ilçesi, Atatürk Mahallesi’nde, Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları kapsamında ve Kentsel-3. Derece Arkeolojik Sit içerisindeki, tapuda 1227 ada 1 parsel numarasında tüzel kişilik mülkiyetinde kayıtlı taşınmazda gerçekleştirilen sondaj kazıları sonucunda ortaya çıkan ve Müze Müdürlüğü’nce hazırlanan sondaj kazısı raporunda 'A Yapısı ve B Yapısı' olarak tanımlanan yapıların ve diğer mezarların bulunduğu alanın, kararımız eki 1/1000 ölçekli paftada gösterildiği şekilde 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, sit fişinin uygun olduğuna, taşınmazda gerekli güvenlik önlemlerinin ilgililerince alınmasına karar verilmiştir."

Foça’da Tarihi Alan Koruma Altında 1

Foça’da Tarihi Alan Koruma Altında 2

Kaynak: HABER MERKEZİ