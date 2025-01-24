Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Foça’nın Atatürk Mahallesi’nde bulunan ve Kentsel-3. Derece Arkeolojik Sit statüsünde olan bir alanın koruma statüsünü yükseltti. Bölgedeki sondaj kazıları sırasında ortaya çıkarılan yapılar ve mezarlar, alanın tarihsel önemini ortaya koydu.

Denize yakın parsel 1. derece sit oldu

Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarında yer alan, denize yakın bir konumdaki parselde yapılan çalışmalar sonucunda, 1227 ada 1 parsel numaralı taşınmazın 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine karar verildi.

Resmi Gazete kararı

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şu ifadelerle duyuruldu:

"İzmir ili, Foça ilçesi, Atatürk Mahallesi’nde, Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları kapsamında ve Kentsel-3. Derece Arkeolojik Sit içerisindeki, tapuda 1227 ada 1 parsel numarasında tüzel kişilik mülkiyetinde kayıtlı taşınmazda gerçekleştirilen sondaj kazıları sonucunda ortaya çıkan ve Müze Müdürlüğü’nce hazırlanan sondaj kazısı raporunda 'A Yapısı ve B Yapısı' olarak tanımlanan yapıların ve diğer mezarların bulunduğu alanın, kararımız eki 1/1000 ölçekli paftada gösterildiği şekilde 1. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine, sit fişinin uygun olduğuna, taşınmazda gerekli güvenlik önlemlerinin ilgililerince alınmasına karar verilmiştir."