Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre, Yertur Turistik Yatırımlar ve İşletmeler şirketi, İzmir Foça’daki tarım arazisiyle Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı olan bölgede otel inşaatı yapıyor. Şirketin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yaptığı çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvurusuna göre, turizm konaklama tesisi denize sıfır 7 bin 575 metrekarelik alanda etkili olacak. Alanı kullanabilmek için Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’ndan onay aldığını belirten şirket inşaatı neredeyse bitirdi. Bu aşamada bakanlığa yeni ÇED başvurusu yapılması dikkat çekti.

Marina ve plaj detayları ÇED raporunda yok

Proje kapsamında 3-4 katlı olarak planlanan 73 apartın kaba inşaatı bitti. Altı bloktan oluşan projeyle birlikte alana havuz ve otopark gibi birimler inşa edilecek. Proje, Sertürk İnşaat ve B. Oral İnşaat’a ait. İki firmanın işbirliğiyle hazırladığı Foçaport projesiyle alana marina yapılacağı ve kıyı kanununa aykırı bir şekilde kendilerine ait plajlarının da olacağı belirtiliyor. Ancak bu ayrıntılar ÇED raporunda yer almıyor.