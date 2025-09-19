İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Foça Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek Gençlik Kampı, 26-28 Eylül tarihleri arasında Foça Kumburnu Plajı’nda gençleri bir araya getirecek. “Gençlik ve Gençlik Hakları” temasıyla gerçekleşecek kamp, ücretsiz olarak düzenlenecek ve doğa içinde dopdolu bir program sunacak.

Üç gün boyunca eğlence ve üretim bir arada

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “genç dostu kent” vizyonu doğrultusunda hazırlanan kamp programında, katılımcılar hem eğlenecek hem de kendilerini geliştirecek. Gençler, gençlik forumlarında fikir alışverişinde bulunacak, atölyelerde yaratıcılıklarını ortaya koyacak ve deneyim alanlarında yeni bilgiler edinecek.

Kamp süresince ayrıca konserler, söyleşiler ve eğlenceli etkinlikler düzenlenecek.

Stand-up, konser ve DJ performansı

Gençlik kampının eğlence dolu programında, komedyen Seda Yüz stand-up gösterisiyle katılımcıları kahkahaya boğacak. Sanatçı Sevil Arnoczky konseri ve DJ Özgür Güler performansı ise kamp alanını açık hava eğlence merkezine dönüştürecek.

500 kişilik kontenjan, başvurular başladı

Katılımın 500 kişiyle sınırlı olacağı etkinlik için başvurular başladı. Kamp deneyimine katılmak isteyen gençler, www.gencizmir.com adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

İzmir’de gençlere yönelik düzenlenen programlar hakkında güncel bilgi almak isteyenler ise Instagram’da “@izbbgencizmir” hesabını takip edebiliyor.

Doğayla iç içe, eğlence ve öğrenmeyi bir arada sunan kamp, İzmirli gençlere unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak.