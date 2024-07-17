Foça'da Vedat Sakman Ile Unutulmaz Bir Yaz Akşamı

Müzik kariyerinde 59. yılını kutlayan şarkı sözü yazarı, besteci, yorumcu ve yapımcı Vedat Sakman, Foça'da unutulmaz bir konser verdi. Foça'nın kültür ve sanat merkezi "Gramofon"da gerçekleşen konser, dinleyicilerin yoğun ilgisiyle tıklım tıklım doldu.

Sanatçının Foça'ya yerleşme isteği

Vedat Sakman, albümlerindeki klasikleşmiş bestelerinden "Yalnızlığım", "Ayrılık da Sevdaya Dahil", "Ankara'da Aşık Olmak", "Muammalı Hummalı Aşk" ve "Kuklalar" gibi eserleri seslendirdi. Dinleyiciler, sanatçının performansını büyük alkışlarla ödüllendirdi.

Sanatçı, Foça'yı çok sevdiğini belirterek, "Bir karavan alıp buraya yerleşmeyi düşünüyorum" dedi. Bu açıklama, konserin coşkusuna coşku kattı ve dinleyiciler arasında heyecan yarattı.