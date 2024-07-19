İzmir'in Foça ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangın kontrol altına alındı.

Askeri bölgenin arkasındaki Koca Mehmetler Mahallesi'nde makilik alana yayılan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

Yanan bölgede zeytin bahçesi olduğunu kaydeden Hilal Yolcu ağaçlarının ve komşusunun hayvanlarının yanmaması için iki saate yakın bir süre kendi olanaklarıyla müdahale etmeye çalıştı. Yolcu, “Yangın buraya ininceye kadar hiç kimse yoktu. Biz müdahale ettik. İtfaiye ve uçaklar çok sonra geldiler" dedi.

"Koyunlarım kayboldu"

Asiye Güven ise Foça'da hayvancılık yaptıklarını ve arkadaşlarının uyarısı ile hayvanlarının olduğu yere geldiklerini belirterek, “Geldiğimizde jandarmalar vardı. Söylediler. Komşular da yardım etti. Hayvanlarımızı çıkarttık. Çok fena oldu. Her tarafımızı yangın sardı. Zor kurtulduk. Hayvancıklarım, koyuncuklarım nerede şimdi. Akşam damlarına koyabilecek miyiz? Arka taraflar hâlâ yanıyor. Komşunun evi yandı, motoru yandı" diye konuştu.

Bölgede yer alan Hayat Foça Sitesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. Sitenin yöneticisi Can Koktekin, jandarmanın uyarısıyla siteyi boşalttıklarını, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla site çevresinde alevlerin kontrol altına alındığını belirtti.

50 hektar alan yandı

Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, yangının saat 22.30 sıralarında kontrol altına alındığını ve 50 hektar alanın etkilendiğini bildirdi.

Türköz, "Yenifoça Jandarma Teröristle Mücadele Komutanlığı'nda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle okulun dışına taşmış, yaklaşık 50 hektar alan saat 22.30 itibarıyla yanmıştır. Orman işletmeye bağlı 10 itfaiye aracı, iki yangın söndürme helikopteri, üç yangın söndürme uçağı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10 itfaiye aracı yangına müdahale etmiştir. Ayrıca okulun kendi itfaiye aracı ve Foça Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı itfaiye araçları ile emniyet ve jandarmaya ait üç TOMA aracı destek vermiştir. Yangın, şu saat itibariyle kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Yangın söndürme çalışmalarına bölge ekiplerinin yanı sıra Sakarya, Manisa, Balıkesir gibi illerden gelen ekiplerin de katıldığı ve soğutma çalışmalarının sabah saatlerine kadar süreceği belirtildi.

Soğutma çalışmalarının ardından da hasar tespit çalışmasının başlatılacağı kaydedildi.