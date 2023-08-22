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Foça ilçesindeki Leventler mevkisinde saat 12.00 sıralarında makilikte yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, İzmir Büyükşehir Belediyesi Foça İtfaiye Grubu, Foça Deniz Üs Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 3 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.