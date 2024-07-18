Bunlar da ilginizi çekebilir

Yangın söndürme ekipleri, karadan ve havadan müdahaleye başladı. İtfaiye ekipleri, ormanlık alanda alevlerle mücadele ederken, helikopterler ve uçaklar da yangına havadan su bırakarak söndürme çalışmalarını yoğunlaştırdılar.

Yangın ın kontrol altına alınamaması ve alevlerin Koca Mehmetler Mahallesi'ne doğru ilerlemesi üzerine, mahalle sakinleri için tahliye kararı verildi. Yetkililer, mahallede oturanların güvenliğini sağlamak amacıyla tahliye sürecini başlattılar.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.