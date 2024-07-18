Foça ilçesi Yeni Bağarası Mahallesi 7'nci Jandarma Komando Eğitim Alayı bölgesinde, bugün saat 15.00 sıralarında orman yangını başladı. Alevler, güçlü rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevredeki ormanlık alanları tehdit etmeye başladı.
Mahalleler tahliye edildi
Yangının kontrol altına alınamaması ve alevlerin Koca Mehmetler Mahallesi'ne doğru ilerlemesi üzerine, mahalle sakinleri için tahliye kararı verildi. Yetkililer, mahallede oturanların güvenliğini sağlamak amacıyla tahliye sürecini başlattılar.
Yangın söndürme ekipleri, karadan ve havadan müdahaleye başladı. İtfaiye ekipleri, ormanlık alanda alevlerle mücadele ederken, helikopterler ve uçaklar da yangına havadan su bırakarak söndürme çalışmalarını yoğunlaştırdılar.