İzmir’in Foça ilçesinde yaşanan sel felaketinde, evini su basan 80 yaşındaki İlkin Bozüyük tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bozüyük’ün ölümüyle birlikte felaketteki can kaybı 2’ye yükseldi.

Foça’da sel felaketi can aldı

İzmir’in Foça ilçesinde 23 Ekim’de yaşanan şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketi, can kaybına yol açtı. İlçede yağış nedeniyle bazı evler, iş yerleri ve yollar sular altında kalırken, vatandaşlar zor anlar yaşamıştı.

Sel felaketinde, aracıyla menfezden geçmeye çalışırken sel sularına kapılan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni günler önce bulunmuştu.

Evini su basan yaşlı kadın yaşam savaşını kaybetti

Selin ardından bir acı haber daha geldi. Egedesonsöz'ün haberine göre İlkin Bozüyük (80) isimli vatandaşın evi sel sularıyla doldu. Bozüyük’ün, su baskını sırasında selin etkisiyle su yuttuğu ve bu nedenle enfeksiyon kaptığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan Bozüyük, tedavi gördüğü süre boyunca yoğun bakımda tutuldu ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Yetkililer, Bozüyük’ün ölüm nedenine ilişkin olarak “su yutmaya bağlı enfeksiyon ve solunum yetmezliği” teşhisi konulduğunu bildirdi.

Can kaybı 2’ye yükseldi

İlkin Bozüyük’ün yaşamını yitirmesiyle birlikte, Foça’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Bölgedeki ekipler, selin neden olduğu tahribatın boyutunu tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Foça Belediyesi ve AFAD ekipleri, mağdur vatandaşlara yönelik destek çalışmalarına devam ediyor.