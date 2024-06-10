Foça'nın ilk işitme merkezi, Kaymakam Mehmet Türköz ve işletme sahipleri Kübra Tuncer ile Salih Tuncer'in katılımıyla kapılarını açtı.

"Foça'ya hayırlı olsun"

Açılış töreninde konuşan Kaymakam Mehmet Türköz, "Foça'da bu tür kliniklerin açılması ilçemize hizmet ve bereket getirir. Foçalı hemşehrilerimiz, işitme sorunları için Menemen'e, Aliağa'ya gitmek zorunda kalmadan burada hizmet alabilecekler. Yeni işletmemizin Foça'ya ve genç girişimcilere hayırlı olmasını dilerim" dedi.

İşitme merkezi hakkında bilgi

İşletme sahipleri Kübra ve Salih Tuncer, "Milenyum İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi olarak Foça şubemizin açılışını gerçekleştirmekten mutluyuz. Yeni nesil işitme merkezi olarak tam donanımlı bir hizmet sunuyoruz. İşitme kaybının teşhisi için gerekli tüm testleri burada yapıyoruz ve açılışımıza özel ücretsiz işitme testi hizmeti sunuyoruz. Ayrıca, dünya markası işitme cihazları, kişiye özel kulak kalıpları, işitme cihazı tamiri ve bakımı gibi birçok hizmeti de veriyoruz. Foçalılar için buradayız ve hizmete hazırız" açıklamasında bulundular.