İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Foça'da yıllardır süregelen su sorununa kalıcı bir çözüm getirdi. Foça sakinleri, bu yaz su sıkıntısı çekmediklerini ve artık su depolarına ihtiyaç duymadıklarını belirtti. İZSU Genel Müdürlüğü, Yeni Foça'yı da kesintisiz suyla buluşturacak yatırımı kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Yaz aylarında nüfus artışına karşı önlemler

Özellikle yaz aylarında nüfus artışıyla birlikte su sorunları yaşayan yerleşim yerlerinde İZSU, altyapı yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Foça’da yapılan içme suyu yatırımları sayesinde geçmiş yılların aksine bu yaz susuzluk yaşanmadı. Eski Foça olarak bilinen bölge kesintisiz suya kavuştu, Yeni Foça’nın altyapısının da kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor.

100 milyon liranın üzerinde yatırım

İZSU Genel Müdürlüğü, ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını yenileyerek, su kayıp ve kaçak oranlarını asgari seviyelere indirmeyi hedefliyor. Foça Ilıpınar Mahallesi'ndeki çalışmalar sona yaklaşırken, bölgenin içme suyu iletim hattının tamamen yenilenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, İzmir İli Foça İlçesi İçmesuyu İnşaatı projesi ile Foça merkez mahallelerinin tamamı yeni içme suyu hatlarına kavuştu.

150 bin kişilik hizmet kapasitesi

Foça İçme Suyu Arıtma Tesisi, yaklaşık bir yıldır bölgeye hizmet veriyor ve 150 bin kişiye hizmet verme kapasitesine sahip. İZSU Kimya Mühendisi Gizem Dağlı, tesisin Avrupa standartlarında su ürettiğini ve su kesintisi yaşanmaması için jeneratörlerin devrede olduğunu belirtti.

Foçalılar memnun

Foça Fevzipaşa Mahalle Muhtarı Yalçın Girgin, İZSU'nun yaptığı yatırımlar sayesinde su sorunlarının çözüldüğünü ve bu yaz olumsuz bir şikayet almadıklarını ifade etti. Turizm işletmecisi Süleyman Çağlan ve uzun yıllardır Foça’da yaşayan Fatma Balta da su kesintilerinin tarih olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdi.