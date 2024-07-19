Foça ilçesinin Gerenköy bölgesinde düzenlenen İyi Tarım Uygulamaları çerçevesinde yapılan sertifika töreni, Gediz Havzası'nda çevre dostu domates yetiştiriciliği projesinin başarısını kutlamak üzere bir araya gelen çeşitli kamu ve özel sektör temsilcileri ile üreticileri bir araya getirdi.

Foça ilçesinde, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Gediz Havzası'nda çevre dostu domates yetiştiriciliği projesi, Menemen ve Foça ilçelerinde 20 üretici tarafından 391,845 dekarlık alanda titizlikle uygulanıyor. Menemen'de 9 üretici 237,92 dekarlık alanda, Foça'da ise 11 üretici 153,92 dekarlık alanda faaliyet gösteriyor.

Proje kapsamında, üretim alanlarından düzenli olarak toprak ve sulama suyu numuneleri alınıp analiz ediliyor ve sonuçlar üreticilerle paylaşılıyor. Bu analizler, bitki besleme ve sulama işlemlerinin daha verimli yapılabilmesi için gerekli yönlendirmelerin yapılmasını sağlıyor.

Üreticilere yönelik olarak, Bitki Koruma ve Yetiştiricilik, İlkyardım, İş Güvenliği ve Üretimde Risk Analizi gibi konularda düzenlenen eğitimler, projenin başarısının temelini oluşturuyor.

Üretim sürecinin izlenebilir olması için İyi Tarım Uygulamaları üretici defterleri dağıtılmış ve işçi sağlığı için gerekli koruyucu ekipmanlar temin edilerek güvenli çalışma ortamları sağlanmıştır.

Sertifikasyon süreci tamamlanarak üreticilere İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası takdim edilmiş ve proje başarısı resmiyet kazanmıştır.

Gediz Havzası'nda sürdürülebilir tarımı teşvik etmeyi amaçlayan bu proje, tüketicilere doğal ve güvenilir ürünler sunarak bölgedeki tarımsal faaliyetlerin çevresel etkilerini azaltmayı hedeflemektedir.