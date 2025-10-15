İddiaların ardından konuyu bizzat araştırdığını ifade eden Ersözlü, projeyle ilgili tüm işlemlerin Çeşme Belediyesi ve İZSU’nun bilgisi dahilinde yürütüldüğünü vurguladı.

Ersözlü, söz konusu haberin yayınlanmasının ardından kamuoyunda oluşan yanlış algının önüne geçmek için bir yazı kaleme aldığını belirtti. “Tamamen dostane bir bilgilendirme amacıyla bu açıklamayı yapıyorum” diyen Ersözlü, “Haberde Folkart Blu projesinden bahsediliyor ancak içerik doğru değil. Folkart Blu, 2018 yılında tüm yasal süreçler tamamlanarak inşa edilmiş ve ardından sahiplerine teslim edilmiştir. Günümüzde site yönetimi, sakinlerin tercihleri doğrultusunda bağımsız bir şirket tarafından yürütülmektedir. Folkart olarak biz de bu tür projelerde denetim ve takiplerimizi düzenli şekilde sürdürürüz” ifadelerini kullandı.

Haberde dile getirilen “denize atık bırakıldığı” yönündeki iddiaları net bir dille yalanlayan Ersözlü, konuyu ilk duyduğunda site yönetimi ve bölgede yaşayanlarla birebir görüştüğünü aktardı. Ersözlü, “Kesinlikle denizi kirletmeye ya da atıkları denize bırakmaya yönelik bir durum söz konusu değil. Tesisin kendi arıtma sistemi var. Ancak Çeşme’nin genel altyapı koşulları nedeniyle, tesis çevreye zarar vermemek adına atıklarını vidanjörlerle çekiyor ve belediyenin bilgisi dahilinde İZSU’nun gösterdiği depolama alanına taşıyor. Bu süreç tamamen yasal çerçevede ve düzenli bir şekilde yürütülüyor” dedi.

Çevre hassasiyetine saygı duyduklarını vurgulayan Ersözlü, çevre derneğine yanlış bilginin ulaşmış olabileceğini ya da haberin yanlış yorumlandığını dile getirdi: “Duyarlılığına değer verdiğimiz çevre platformuna bir şekilde eksik veya manipüle edilmiş bilgi ulaşmış olabilir. Kimseyi suçlamak niyetinde değilim ancak eksik bilgiyle doğru çalışan kurumları hedef göstermek adil değil.”

Haberde gündeme getirilen boru hatlarına ilişkin de teknik bir açıklama yapan Ersözlü, “Borular gizli falan değil. 2017 yılında, proje henüz inşaat aşamasındayken Çevre Bakanlığı’nın yönlendirmesiyle derin deniz deşarjı için yapıldı. O dönem yürürlükteki yönetmelik buna izin veriyordu. Ancak yönetmelik daha sonra değişti. Değişikliğin ardından bu boruların bağlantısı kesildi ve hiçbir zaman kullanılmadı” ifadelerini kullandı.

Çevre derneğinin iddiaları gündeme getirmeden önce bölgeyi yerinde incelemesini tercih edeceğini belirten Ersözlü, “Keşke bu açıklamadan önce gelip sahada inceleme yapılsaydı. O zaman bu yanlış anlamalar yaşanmazdı. Benzer durumlarla geçmişte de karşılaştım. Bu nedenle konuyu açık şekilde anlatmayı bir sorumluluk olarak görüyorum” dedi.

Açıklamasının sonunda güven duygusu ve sorumluluk bilinciyle kamuoyunu bilgilendirdiğini belirten Ersözlü, “Hepinize içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadeleriyle yazısını noktaladı.