Folkart, yeni bir yatırım fırsatı olarak villa imarlı arsaları satışa sunuyor. Çandarlı’da yer alan arsalar, tüketicilerin hayallerindeki villayı inşa etmelerine olanak tanıyacak. Folkart, süreç boyunca denetimi sağlayacak ve mimari bütünlüğün korunması için adımlar atacak.

Folkart’tan yeni yatırım fırsatı: Villa imarlı arsalar

Folkart, sektördeki deneyimini ve güvenilir iş modelini, yeni bir girişimle taçlandırıyor. Tek bir çatı altında villa imarlı arsalar sunan Folkart, tüketicilerin taleplerine uygun konut inşa etmelerini sağlayacak. Şirket, bu arsaların satışını başlattığı Dikili Çandarlı’da, denize yakın bir lokasyonda yer alan bağımsız parselleri sunuyor. Arsalar, tapusu hemen teslim edilecek şekilde satışa sunuluyor.

Folkart, arsa sahiplerine, mimari bütünlüğü koruyarak, farklı konut seçenekleri sunuyor. Tüketiciler, çelik villa veya betonarme villa tercih edebilecek, ancak bu süreçte bütünlük sağlamak amacıyla Folkart tarafından çizilen planlar doğrultusunda konutlar inşa edilecek. Ayrıca, Folkart, tüketicileri güvenilir ve tecrübeli anlaşmalı firmalara yönlendirecek, böylece yüksek kalitede konutlar inşa edilebilecek.

Folkart, bu sürecin her aşamasında denetim sağlayarak, yatırımcılar ve arsa sahipleri için güvenli bir yatırım fırsatı sunmayı hedefliyor.

Yatırımcılar için güvenli bir seçenek

Folkart, arsa yatırımı yapmak isteyenler için “Folkart Arsa” markasını piyasaya sunuyor. Şirketin hedefi, yatırımcılara güvenilir, şeffaf ve planlı bir sistem sunarak, gelecekte kazançlı olabilecekleri bir yatırım fırsatı yaratmak. Arsa sahipleri, sadece arsalarını alıp saklayarak da uzun vadeli bir yatırım yapabilecekler.

Örnek villalar ile seçim kolaylığı

Folkart, Çandarlı’daki arsalar üzerinde inşa edilebilecek 2+1, 3+1 ve 4+1 gibi seçeneklerle örnek villalar hazırlayacak. Böylece yatırımcılar, gezip görerek hayallerindeki evin tasarımına kolayca karar verebilecekler. Yatırımcılar için deniz manzaralı ve doğa içinde, mavi bayraklı plajlara yakın olan bu yeni yaşam merkezi büyük bir cazibe sunuyor.

"Güvenli bir sistem inşa ediyoruz"

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, yeni projeleri hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Folkart olarak 20 yıldır binlerce aileyi kaliteli yaşam alanlarıyla buluşturduk. Şimdi ise arsa sektörüyle yeni bir adım atıyoruz. Güvenli ve şeffaf iş modelimizle, arsa ve konut yatırımı yapmak isteyenlere vizyoner bir çözüm sunuyoruz. Bu projeyle birlikte, insanların hayallerindeki evi kurabilecekleri güvenli bir sistem inşa ediyoruz.”