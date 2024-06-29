DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, aralarında futbol camiasından ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi fon vaadiyle dolandıran bankanın eski çalışanı Seçil Erzan ile ilgili konuştu.

Türkiye gazetesinden Önder Çelik’e röportaj veren Ateş, “daha sonraki dönemlerde ortaya çıkması muhtemel olan vakaların üst üste tespitini yaptıklarını” söyledi.

Ateş, “Bankacılıkta böyle bir şeyin yolunu açmak çok tehlikeli. Bir banka muamelesi ancak bankaya yatan para ile başlar. Oradan çalınmışsa o zimmettir. Ama bankaya hiç girmediyse o başka bir şeydir, dolandırıcılıktır, nitelikli dolandırıcılıktır, evrakta sahteciliktir” yorumunu yaptı.

Önceki gün Denizbank Bornova Şubesi'nde, yeni bir Seçil Erzan vakası daha yaşandı. Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Başkanı da olan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö., iddiaya göre, yüksek kâr vaadiyle fonda ve altın alarak değerlendirmek üzere aralarında Karşıyaka Spor Kulübü'nün üç yöneticisi ile iki iş insanından yaklaşık 200 milyon lira topladı.

Hatice Ö.'nün para topladığı bu kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdiği ancak bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan iş insanlarının şikâyeti üzerine Hatice Ö., hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İntihar teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle hastanede tedaviye alınan Hatice Ö.'nün psikiyatri servisinde yatırıldığı öğrenildi. Hatice Ö.'nün yemek yemeyi reddettiği, doktorlara göre ifade veremeyecek durumda olduğu belirtildi.

"Pazar payımızda önemli büyüme kaydettik"

Dolandırıcılık olaylarında DenizBank’ın ismi ise sık anılıyor. Peki dolandırıcılık vakaları DenizBank’ı nasıl etkiledi?

10 Haber'den Ruhi Sanyer'in haberine göre DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 2023 sonu itibarıyla 40 milyar dolarlık bilançoları, 25 milyar dolarlık mevduatları, 20 milyar dolarlık kredileri, 4 milyar dolarlık öz varlıkları ve 1 milyar dolarlık kârları olduğunu söyledi.

Avusturya, Almanya ve Moskova’da faaliyet gösterdiklerini, çok sayıda iştirakleri olduğunu anlatan Ateş, Türkiye’nin önemli altyapı projelerinin de finansmanını sağladıklarını açıkladı.

Ateş, “Kısacası o tarihten (7 Nisan) sonra mevduatımız hem hacim hem müşteri olarak arttı. Bilançomuzdan da görüleceği üzere pazar payımızda da önemli büyüme kaydettik” dedi.