Fon yatırımı yapmak isteyenler için doğru tercihi bulmak bazen karmaşık olabilir. Ancak, SAHA'nın derecelendirdiği 5 yıldızlı fonlar, makul risk seviyeleriyle yüksek getiri sağlayan fonları öne çıkarıyor.

Yatırım yaparken fonlar arasındaki çeşitlilik, doğru kararı vermekte zorluk yaratabilir. Ancak SAHA'nın raporlamaları, bu süreçte size rehberlik edebilir. SAHA, yatırım fonlarını risk ve getiri bazında derecelendirerek, makul risk seviyeleriyle en iyi getiriyi sağlayan fonları öne çıkarıyor. Bu derecelendirme, yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

5 yıldızlı hisse Ssenedi fonları

Hisse senedi fonları, genellikle yüksek getiri potansiyeliyle bilinir ancak bu getiri yüksek riskle birlikte gelir. SAHA’nın derecelendirdiği 5 yıldızlı hisse senedi fonları, riskleri minimize ederek tatmin edici getiriler sunan fonlar arasında yer alıyor.

ALC – Ak Portföy Kâr Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Fonu: Yatırımcılarına düzenli kâr payı dağıtımı yapmayı hedefleyen bu fon, yüksek kaliteli şirketlere yatırım yaparak dengeli bir getiri sağlıyor.

Yatırımcılarına düzenli kâr payı dağıtımı yapmayı hedefleyen bu fon, yüksek kaliteli şirketlere yatırım yaparak dengeli bir getiri sağlıyor. ICZ – Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu: Teknoloji sektörüne odaklanan bu fon, geleceğin en büyük potansiyele sahip şirketlerine yatırım yaparak yüksek getiri sağlama potansiyeline sahip.

Altın fonları

Altın, her zaman güvenli liman olarak görülen bir yatırım aracı olmuştur. Altın fonları, altının değer kazançlarından faydalanmak isteyen yatırımcılar için ideal seçenekler sunuyor.

PKF – Ata Portföy Altın Katılım Fonu: Bu fon, altına dayalı katılım hesapları üzerinden getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için tasarlandı.

Bu fon, altına dayalı katılım hesapları üzerinden getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için tasarlandı. FIB – Fiba Portföy Altın Fonu: Fiziki altına yatırım yaparak getiri elde etmek isteyenler için Fiba Portföy Altın Fonu güçlü bir alternatif sunuyor.

Para piyasası fonları

Daha düşük riskle kısa vadeli yatırımlar arayanlar için para piyasası fonları ideal bir seçimdir. Bu fonlar, likidite ihtiyacı olan yatırımcılar için cazip seçenekler sunar.

PPZ – Azimut Portföy Para Piyasası Fonu: Kısa vadeli yatırım arayanlar için düşük risk ve yüksek likidite sunan bu fon, istikrarlı getiriler sağlayabilir.

Kısa vadeli yatırım arayanlar için düşük risk ve yüksek likidite sunan bu fon, istikrarlı getiriler sağlayabilir. HYV – Hedef Portföy Para Piyasası Fonu: Hedef Portföy Para Piyasası Fonu, istikrarlı getiriler arayan yatırımcılar için güvenli bir liman olarak öne çıkıyor.

Borçlanma araçları fonları

Borçlanma araçları fonları, sabit getirili yatırım araçlarına yönelmek isteyenler için uygundur. Bu fonlar, düzenli ve istikrarlı bir getiri sağlamayı hedefler.

AHU – Atlas Portföy Birinci Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu: Özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak düşük riskle getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için ideal bir fon.

Özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak düşük riskle getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için ideal bir fon. DBH – Deniz Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu: Döviz bazlı borçlanma araçlarına yatırım yaparak dövizde getiri arayan yatırımcılar için cazip bir seçenektir.

Değişken fonlar

Değişken fonlar, farklı yatırım araçlarına esnek bir şekilde yatırım yapmayı tercih edenler için tasarlanmıştır. Bu fonlar, yatırımcılara geniş bir yelpazede yatırım imkanı sunar.

GBV – Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon: Blockchain teknolojilerine yatırım yaparak geleceğin teknolojisine ortak olmak isteyen yatırımcılar için ideal bir seçenektir.

Blockchain teknolojilerine yatırım yaparak geleceğin teknolojisine ortak olmak isteyen yatırımcılar için ideal bir seçenektir. GZZ – Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon: Finans sektöründe farklı araçlara yatırım yaparak risk ve getiri arasında denge kuran bir fondur.

Fon sepeti fonları

Fon sepeti fonları, birden fazla fona yatırım yaparak çeşitlendirme yapmak isteyen yatırımcılar için uygun seçeneklerdir. Bu fonlar, riski dağıtarak getiriyi optimize etmeyi hedefler.

GVI – Garanti Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu: Farklı fonlara yatırım yaparak geniş bir portföy oluşturmak isteyenler için ideal bir seçenektir.

Farklı fonlara yatırım yaparak geniş bir portföy oluşturmak isteyenler için ideal bir seçenektir. GO1 – Foneria Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu: Farklı yatırım araçlarına yatırım yaparak çeşitlendirme sağlamak isteyenler için tasarlanmıştır.

SAHA fon derecelendirmesi nedir?

SAHA, yatırım fonlarını risk ve getiri bileşenleri üzerinden derecelendirerek, yatırımcılara bilinçli kararlar alma imkanı sunar. Bu derecelendirme, fonların geçmiş performanslarına dayalı olarak yapılır ve yatırımcıların risk-getiri dengesini değerlendirmelerine yardımcı olur. Derecelendirme, fonun gelecekteki performansı hakkında herhangi bir öngörüde bulunmaz, sadece geçmiş veriler ışığında fonların emsalleri arasındaki durumunu ortaya koyar.

Yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, risk ve getiri dengesidir. SAHA’nın 5 yıldızlı fonları, bu dengeyi en iyi şekilde sağlayarak yatırımcılara güvenli ve kazançlı bir yatırım fırsatı sunar.