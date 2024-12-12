Dünyaca ünlü Forbes dergisi, 2024'ün sonlarına yaklaşırken her yıl yayınladığı "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesine son şeklini verdi. Listede Türkiye'den yalnızca bir isim yer alırken, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 80. sırada kendine yer buldu.

Güler Sabancı tarih yazdı

Güler Sabancı, 1930'larda kurulan Sabancı Holding’i yöneten ilk kadın olarak önemli bir yer ediniyor. Ayrıca Sabancı Üniversitesi'nin kurucu başkanı ve Sabancı Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı olarak da tanınan Sabancı, iş dünyasında ve toplumsal sorumluluk projelerinde etkili bir figür olarak dikkat çekiyor.

Forbes listesinde zirve

Forbes'ın "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde zirveye, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yerleşti. Listeyi takip eden sıralarda ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bulunuyor. Bu isimler, küresel politikada ve ekonomi yönetiminde güçlü bir etki bırakıyor.