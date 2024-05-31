1908 yılında Levanten Forbes ailesi tarafından inşa edilen tarihi yapı, uzun süredir bakımsızlık nedeniyle harabe haline gelmişti. Geçtiğimiz aylarda yaşanan hırsızlık olaylarıyla da gündeme gelen köşk, uzun bir restorasyon sürecinin ardından hala eski ihtişamına kavuşamamıştı.

Fotoğraf çekmek yasaklandı

Ancak son zamanlarda, güvenlik önlemleri artırıldı ve köşk, 24 saat boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından görevlendirilen güvenlik personeli tarafından korunmaya başlandı. Alana girişin kısıtlandığı ve fotoğraf çekmenin yasaklandığı belirtildi. Ayrıca, köşkün bazı bölümlerine şeritler çekildiği gözlemlendi, böylece hırsızların ve madde bağımlılarının köşke girmesi engellendi.

Alanlar SGK'ya devredildi

Öte yandan, köşk ve yanındaki 5 dönümlük araziyle ilgili bir devir işlemi gerçekleştiği bildirildi. Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olan bu alanlar, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı SGK'ya devredildi. Ancak köşkün geleceği hakkında henüz bir karar verilmediği belirtildi.