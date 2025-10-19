Dünyaca ünlü Forbes Dergisi, 2025 yılı milyarderler listesini kamuoyuyla paylaştı. İki yıldır “Türkiye’nin en zengin iş insanı” unvanını elinde bulunduran Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, zirveyi bu kez ABD’de kurduğu Chobani markasıyla küresel başarıya ulaşan Hamdi Ulukaya’ya bıraktı.

Son yıllarda ABD’deki yatırımlarını büyüten Hamdi Ulukaya, yeni fabrika açılışları, genişleyen pazar payı ve şirket hisselerinin değer kazanmasıyla servetini 13,7 milyar dolara yükseltti. Ulukaya, bu yükselişle birlikte Türkiye kökenli milyarderler arasında birinci sıraya yerleşti.

Gıda sektöründeki başarısıyla dünya çapında tanınan Ulukaya, geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Spor Kulübü’ne sponsor olmasıyla da Türkiye’de gündem olmuştu.

Yeni listede Murat Ülker 5,4 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya gerilerken, Şaban Cemil Kazancı 4,7 milyar dolarlık varlığıyla üçüncü sırada yer aldı.

Forbes’un güncel listesi, Türk iş dünyasında dengelerin hızla değiştiğini bir kez daha gözler önüne serdi. ABD merkezli yatırımlarla global çapta büyüyen girişimcilerin, Türkiye’deki geleneksel sanayi devlerini gelir sıralamasında geride bırakması dikkat çekti.