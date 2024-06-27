Ekonomistlerin yıl sonu tahminleri açıklandı! Foreks'in 19 ekonomistle gerçekleştirdiği ankete göre, 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki aya göre artarak yüzde 43,54 seviyesine yükseldi. Dolar/TL kuru ise yıl sonunda 37,3792 seviyesinde olacak şekilde tahmin edildi.

Haziran ayı enflasyonunda yüzde 72,61 artış bekleniyor

Ankete katılan ekonomistler, Haziran ayı yıllık TÜFE verisinin yüzde 72,61 artışla gerçekleşeceğini öngörüyor. Aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 2,60 olarak açıklandı.

Dolar/TL kuru yıl sonunda 37,3792 seviyesinde

Ankete katılan 6 ekonomistin dolar/TL kuru beklentileri ise yıl sonunda 37,1400 ile 38,8450 arasında değişiyor. Ortalama tahmin ise 37,3692 seviyesinde.

Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanacak.