Son yıllarda internet üzerinden yapılan ilanlarla veya telefonla ulaşarak "forex" piyasasında yüksek kazanç sağlama vaadiyle dolandırıcılık yapan kişiler, toplumun her kesiminden mağduriyetlere yol açıyor. Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) kayıtlı olmayan dolandırıcılar, sahte platformlar aracılığıyla binlerce kişiyi hedef alıyor.

Yabancı isimler kullanan dolandırıcılar, kendilerini "yatırım uzmanı" olarak tanıtarak güven sağlıyor ve düşük sermaye ile yüksek kazanç vaadiyle mağdurları sisteme dahil ediyor. Ancak yatırımcılar, paralarını çekmek istediklerinde çeşitli bahanelerle karşılaşıyor ve dolandırıldıklarını anlasalar bile umudunu kaybetmemek için yeni talepleri karşılamak zorunda kalıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, dolandırıcılık suçlarına yönelik 1 Ocak-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında 545 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlar sonucunda 1100 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 350'si tutuklandı. Yürütülen soruşturmalar kapsamında milyarlarca liralık hesap hareketi tespit edildi ve suç gelirlerinin bir kısmının yurt dışındaki hesaplara aktarıldığı belirlendi. Ayrıca, piyasa değeri 600 milyon lira olan çok sayıda taşınmaz ve taşınır mala el konuldu.