Formula 1 tarihinin en başarılı isimlerinden biri olan Lewis Hamilton, Bodrum’da tatil yapıyor. 7 kez dünya şampiyonu olan İngiliz pilot, Yalıkavak’taki otelinde dinleniyor. Hamilton, tatilinde sempatik tavırları ve arkadaşlarıyla geçirdiği keyifli anlarla dikkat çekiyor.

Lewis Hamilton, Bodrum’un gözde bölgelerinden Yalıkavak’ta bir arkadaşının özel daveti üzerine tatil yapıyor. Kaldığı otelin iskelesinde bavullarıyla görüntülenen Hamilton, tatilinin keyfini çıkarıyor. Hamilton, tatil süresince sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Bodrum’daki tatilinde rahat ve neşeli bir izlenim bırakan pilot, arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiriyor.

Hamilton, bu yılın başında Ferrari ile 500 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı. 2025 itibarıyla Ferrari’nin kadrosuna geçmesi planlanan Hamilton, F1 kariyerinde yeni bir sayfa açacak.