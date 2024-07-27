Epic Games, Apple ile dört yıldır devam eden yasal süreçte önemli bir açıklama yaptı. Şirket, popüler oyunları Fortnite'ın yakında Avrupa Birliği'nde iPhone cihazlarına geri döneceğini duyurdu. Epic Games, oyunlarının dağıtımını resmi uygulama mağazalarının ötesine genişletme amacını taşıyor.

Epic Games'in Apple ve Google'a karşı tutumu

Epic Games, Apple'ın yanı sıra Google'a karşı da ciddi eleştirilerde bulunuyor. Şirket, Google'ın Android cihazlarda varsayılan yan yüklemeyi engelleme kararını protesto etmek amacıyla, oyunlarını Samsung Galaxy Store'dan çekme kararı aldı. Bu hamle, Epic tarafından "rekabete aykırı" olarak nitelendirildi.

Apple’ın açıklaması ve Epic Games store onayı

Apple, Epic Games'in oyun pazarını iPhone ve iPad'lerde onayladığını açıkladı. Bu gelişme, Epic Games'in Apple ile arasındaki çekişmeyi tırmandırarak kendi oyun mağazasını kurma çabalarını engelleme suçlamalarının ardından geldi.

Epic, Apple'ın Epic Games Store'u başlatmak için sunduğu belgeleri iki kez reddettiğini, çünkü belirli düğmelerin ve etiketlerin tasarımının App Store'dakilere benzediğini iddia etti.

Hukuki mücadelenin geçmişi ve güncel durum

Epic ve Apple arasındaki hukuki savaş, 2020 yılında başladı. Epic Games, Apple'ın iOS cihazlarındaki uygulama içi ödemelerden yüzde 30'a varan komisyon alma uygulamasının ABD antitröst kurallarını ihlal ettiğini iddia etti. Bu süreç, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı ve hala devam ediyor.

Gelecek beklentiler ve oyun sektörüne etkileri

Bu gelişmeler, oyun sektöründe büyük bir değişim yaratabilir. Epic Games'in Apple ile olan mücadelesi, uygulama mağazalarının işleyişini ve geliştirici haklarını yeniden şekillendirebilir.

Epic Games'in bu adımı, oyuncuların Fortnite'ı tekrar iPhone cihazlarında oynayabilmesini sağlarken, sektörde rekabetin artmasına ve yeni düzenlemelerin getirilmesine yol açabilir.