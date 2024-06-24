Barçın Spor, Forum Bayrampaşa’da yeni mağazasını açtı. Yeni açılan mağazada Avrupa ile eş zamanlı olarak sunulan özel spor giyim serileri bulunuyor.

Barçın Spor Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Barçın, Türkiye’nin önde gelen spor perakende zincirlerinden biri olduklarını belirterek, “Sektörde emin adımlarla ilerliyoruz. Yeni mağazalarımız en son teknolojilerle donatılmış durumda. İstinye mağazamız Avrupa genelinde satış birincisi olma başarısını sürdürürken, Tersane İstanbul Mağaza Projesi 2024 yılı sonunda faaliyete geçecek” dedi.

Deniz Barçın, spor perakende sektöründe lider bir marka olarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Gururluyum. Kemeraltı’nda 30 metrekarelik bir satış mağazasıyla başlayan hikayemiz, şimdi Türkiye genelinde 30 mağazalık bir zincire dönüştü. Yaklaşık 60 yıllık marka tecrübemizi, her geçen gün kurumsallaşan yapımız ve profesyonelleşen ekibimizle daha da güçlendiriyoruz” şeklinde konuştu.