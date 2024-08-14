Şehzadeler Belediyesi, 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü’nü kutlamak üzere özel bir etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda, fotoğrafçılığa ilgi duyanlar için "Temel Fotoğrafçılık Eğitimi" sunulacak. Etkinlik, ünlü fotoğraf sanatçısı Emre Aydın tarafından verilecek ve tarihi Kurşunlu Han’da saat 16:00’da başlayacak.

Fotoğrafçılığın temel prensipleri öğrenilecek

Eğitimde katılımcılara temel fotoğrafçılık teknikleri, kompozisyon kuralları ve doğru ışık kullanımı gibi konularda bilgi verilecek. Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek olan bu eğitim, fotoğraf becerilerini geliştirmek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor. Katılım sağlamak isteyenler başvurularını Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi’ne yapabilirler. Detaylı bilgi için (0236) 503 13 33 numaralı telefonun 114. dahili hattından ulaşılabilir.