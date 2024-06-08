Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali FTFF 2024, görkemli bir kapanış töreni ile sona erdi. Bu yıl 24.'sü düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali FTFF 2024, yine unutulmaz anlara sahne oldu.ALMANYA (İGFA) - Bu yıl 24. kez düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali FTFF 2024, görkemli bir kapanış töreni ile sona erdi. Festival, 2 Haziran'da film gösterimleri ile başlamış ve Türkiye Başkonsolosu Erdem Tunçer'in ev sahipliğinde verilen resepsiyon ile açılışını gerçekleştirmişti. Festival süresince, Frankfurt ve Rhein Main bölgesinde birçok mekânda 50'nin üzerinde kısa, belgesel ve uzun metraj film gösterildi. Program dahilinde, misafirler Main Nehri'nde tekne turu, Rodgau'da piknik ve şehir turları gibi etkinliklerle de ağırlandılar.

Festivalin kapanış gecesinin ilk konuşmasını yapan Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, “Kısa film, belgesel film ve uzun metrajlı film yarışmalarına katılan ve ödül alan tüm sanatçılara, sinema yapımcılarına ve yönetmenlerine başarılar diliyorum. Festivalimizde yer alan tüm eserlerin ve performansların her biri büyük bir değere sahip. Özellikle selamlamak istediğim çok kıymetli isimler var; Türkiye’den aramızda olan:Mehmet Kurtuluş, Taha Feyizli, Onur Tuna, Eylem Kaftan, Murat Şeker, Gülper Özdemir, Ushan Çakır, Kaan Arıcı, İsmet Kurtuluş, Kerem Soy Yılmaz, Kayhan Topçu, Çağla Yozgatlı, Hakan Haksun, Emre Budak, Şebnem Schäfer, Eray Yasin Işık, Ziya Kasapoğlu, Nesrin Yari, Serap Gedik, Caner Ural, Mahiye Sabuncuoğlu, Aygün Selvitopu. Ve Almanya’dan aramızda olan değerli konuklar:Özay Fecht, Klaus-Peter Roth, Brigitte Kramer, Suzana Jäger, Erika Anderson, Paula Laier und Nicole Werth…. Hepinize katılımınız ve katkılarınız için tekrar teşekkür ederim” dedi.

Daha sonra gecenin sunuculuğunu üstlenen Şebnem Schaffer ve Eray Yasin Işık sahneye Hessen Eyaleti Kültür Bakanlığı Müsteşarı Chistoph Degen’i davet etti. Degen konuşmasında festivalin her geçen yıl kendini yenilediğini ve büyüdüğünü söyleyerek, sinemanın evrensel bir dil olduğunu vurguladı ve tüm emek verenlere teşekkürlerini iletti. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Sayın Erdem Tunçer konuşma yapmak üzere sahneye davet edildi. Erdem Tunçer, “Buradaki görev sürem boyunca elimden geleni yapmaya çalıştım festival için. Her zaman daha iyisi Mümkündür diyorum, bu yüzden bu seneki festivalin başarılarıyla yetinmeyip gelecek yıl 25’inci festivalde çok daha iyi bir festivalle karşınıza çıkmalı diye düşünüyorum. O bakımdan Festival Başkanı Sevgili Hüseyin Sıtkı’yı ve festivalde emeği geçenlere, bugün burada Türkiye’den gelerek bizimle beraber olan dostlarımıza sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyor, bun festivalin çok uzun ömürlü olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Festivalde her yıl sinemaya emek vermiş başarılı Türk oyunculara verilen “yaşam boyu Onur ödülü”, 2022 yılından bu yana Türk asıllı Alman oyuncularına da verilmeye başlandı. Bu yıl bu ödül Türk ve Alman sinemasının sevilen oyuncusu Mehmet Kurtuluş’a verildi. Ödülü alan Mehmet Kurtuluş, “Çok sevgili Hüseyin Sıtkı’ya ve festivalin perde arkasında yer alan ve emek veren tüm ekibe teşekkürlerimi belirtmek istiyorum” diyerek duygularını dile getirdi.

Gece festivalin kazananlarına ödül takdimiyle devam etti.

Kazananlar sırasıyla;

Festivalin kazananları;

En İyi Kısa Film (Türk): "Gözlerin" filmi, Korhan Topçu

En İyi Kısa Film (Alman): "AMYGDALA" filmi, Nevin Hahn

En İyi Belgesel: "Rodakis’i Ararken" filmi, Kerem Soyyılmaz

En İyi Müzik: "Aniden" filmi, Branislav Jovancevic

En İyi Senaryo: "Yüzleşme" filmi, Filiz Kuka

En İyi Görüntü Yönetmeni: "Karganın Uykusu" filmi, Ziya Kasapoğlu

En İyi Erkek Oyuncu: "LCV- Lütfen Cevap Veriniz" filmi, Ushan Çakır ve Cem Yiğit Üzümoğlu

En İyi Kadın Oyuncu: "LCV- Lütfen Cevap Veriniz" filmi, Melisa Şenolsun

En İyi Yönetmen: "1 Gün 365 Saat" filmi, Eylem Kaftan

En İyi Film: "LCV- Lütfen Cevap Veriniz" filmi, İsmet Kurtuluş ve Kaan Arıcı

Gösterimler, etkinlikler ve ödül törenleriyle dolu dolu geçen hafta, festivalin uluslararası alandaki prestijini bir kez daha pekiştirdi. Festival konukları arasında olan birbirinden değerli isimler gelecek yıllarda da aynı coşkuyla sinemaseverlerle buluşmayı dört gözle beklediklerini dile getirdiler. Oldukça renkli geçen ödül töreni toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Gecenin sonunda, izleyicilere en iyi film ödülünü kazanan "LCV- Lütfen Cevap Veriniz" filmi gösterildi.