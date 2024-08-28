Fransız-Alman ortak televizyon kanalı ARTE, terör örgütü PKK'nın propagandasını içeren bir belgesel yayınladı. "Avrupa'da PKK: Silahlı Mücadele mi, Terörizm mi?" başlıklı yapım, örgütün Avrupa'daki varlığına dair tartışmalı yorumlar içeriyor.

Belgeselde PKK'nın Avrupa'daki etkisi ve finansmanı ele alındı

Belgesel, PKK'nın Avrupa’daki çeşitli temsilcilerinin yanı sıra, Fransa Komünist Partisi'nden (PCF) eski senatör Laurence Cohen ile yapılan bir röportaja da yer verdi. Ayrıca, PKK'nın Avrupa’daki önemli temsilcileri olan Kürt Demokratik Konseyi (CDK-F) Eş Başkanı Şahin Polat ve CDK-F sözcüsü Berivan Fırat'ın röportajlarına da geniş yer verildi.

Fransa ve Avrupa'daki PKK/KCK bağlantıları

Yayınlanan belgeselde, PKK/KCK'nın Fransa'da ve Avrupa genelinde nasıl finanse edildiği detaylı bir şekilde ele alındı. Özellikle, her yıl Avrupa genelinden PKK'ya yaklaşık 20 milyon avro tutarında bir para akışı sağlandığı vurgulandı. Bu finansal bağlantılar ve örgütün Avrupa'daki yapılanması üzerine yapılan yorumlar, belgeselin tartışmalı içeriğini oluşturdu.