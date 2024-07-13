İSTANBUL (AA) - 111. Fransa Bisiklet Turu'nun 14. etabını, BAE Emirates takımından Tadej Pogacar kazandı.
Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyona, Pau ile Saint-Lary-Soulan Pla D'adet arasındaki 151,9 kilometrelik etapla devam edildi.
Etabı 4 saat 1 dakika 51 saniyede bitiren Pogacar, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike takımı) ve Remco Evenepoel'in (Soudal-QuickStep) önünde birinci oldu.
Fransa Turu'nu 2020 ve 2021'de kazanan Pogacar, genel klasmandaki liderliğini de sürdürdü. Sloven bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 1 dakika 57 saniyeye çıkardı.
Turun 15. etabı, yarın Loudenvielle ile Plateau de Beille arasındaki 198 kilometrelik parkurda yapılacak.
2024 Fransa Bisiklet Turu, 21 Temmuz Pazar günü Nice kentindeki 21. etapla son bulacak.
Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:
1. Tadej Pogacar (BAE Emirates): 56 saat 42 dakika 39 saniye
3. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): +1 dakika 57 saniye
3. Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep): +2 dakika 22 saniye