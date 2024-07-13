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Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

Turun 15. etabı, yarın Loudenvielle ile Plateau de Beille arasındaki 198 kilometrelik parkurda yapılacak.

Fransa Turu'nu 2020 ve 2021'de kazanan Pogacar, genel klasmandaki liderliğini de sürdürdü. Sloven bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 1 dakika 57 saniyeye çıkardı.

Etabı 4 saat 1 dakika 51 saniyede bitiren Pogacar, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike takımı) ve Remco Evenepoel'in (Soudal-QuickStep) önünde birinci oldu.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyona, Pau ile Saint-Lary-Soulan Pla D'adet arasındaki 151,9 kilometrelik etap la devam edildi.

İSTANBUL (AA) - 111. Fransa Bisiklet Turu 'nun 14 . etabını, BAE Emirates takımından Ta de j Pogacar kazandı.

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