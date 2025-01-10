Fransa'da 5 Ocak 2025 tarihinde gözaltına alınan 'Doualemn' lakaplı Cezayirli sosyal medya fenomeni, "nefret suçunu yaydığı" gerekçesiyle sınır dışı edilerek Cezayir'e gönderildi. Ancak Cezayir hükümeti, fenomenin ülkeye girişine izin vermeyince, Fransa'ya geri gönderildi. Fransa İçişleri Bakanlığı, fenomenin Cezayir'e kabul edilmemesinin ardından, Doualemn'in Fransa'da tekrar tutuklandığını duyurdu.

Gözaltına alınan diğer Cezayirli fenomenler

Fransa'da, 'nefret suçunu yaymak' ve 'şiddete teşvik etmek' suçlamasıyla gözaltına alınan diğer iki Cezayirli sosyal medya fenomeni de bulunuyor. Bu gelişmeler, Fransa ile Cezayir arasındaki gerilimi daha da arttırdı.

Cezayirli yazarın tutuklanması gerginlik yarattı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cezayir'de tutuklanan yazar Boualem Sansal'ın serbest bırakılmasını talep etti. Cezayir hükümeti, Macron’un açıklamalarını “iç işlerine müdahale” olarak nitelendirerek, iki ülke arasında daha fazla gerginliğe yol açtı. Sansal, Fransa’dan döndükten sonra, Batı Cezayir topraklarının tarihsel olarak Fas'a ait olduğuna dair açıklamalar yapmış ve tutuklanmıştı.