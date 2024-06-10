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Buna göre, Fransa’da 30 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde erken seçim yapılacak.

Partisi açık açık ara farkla yenilgiye uğrayan Macron, sonuçların “Avrupa’yı savunan partiler için iyi olmadığını” açıklayarak yeniden seçim kararı aldı.

Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu (AP) için yapılan seçimlerde aşırı sağ partiler Fransa, Almanya ve Avusturya 'da büyük oy artışı yaşadı. AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 31,5; Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 15,2 oranında oy aldı.

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