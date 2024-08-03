Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından İsrail ile İran arasındaki askeri gerilim artarken, Fransa vatandaşlarına acil bir uyarı yaptı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, hala İran'da bulunan vatandaşlarının ülkeyi "mümkün olan en kısa sürede" terk etmeleri çağrısında bulundu.

Resmi seyahat uyarısı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Resmi olarak, Fransız vatandaşlarına her ne sebeple olursa olsun İran'a seyahat etmeleri tavsiye edilmemektedir" dedi. Bu uyarının ardından, İran'da bulunan Fransız vatandaşlarının sayısı belirtilmedi.

Hizbullah ve Hamas suikastları

Haniye'nin öldürülmesi, Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanı Fuad Şükür'ün Beyrut'un güney banliyölerinde bir İsrail saldırısında öldürülmesinin hemen ardından gerçekleşti. Hamas ve Hizbullah, İsrail'i suikastlardan sorumlu tutarken, bu olaylar Hamas ile İsrail arasındaki çatışmanın genişleyeceği endişelerini artırdı.

Fransa'dan uyarı ve güvenlik önlemleri

Fransa Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına yönelik açıklamasında, "Bölgede artan askeri gerilim riski nedeniyle, İran'dan geçen ve İran'da kalan Fransız vatandaşlarına mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi. Ayrıca, vatandaşların azami dikkat göstermeleri, tüm gösterilerden uzak durmaları ve büyükelçiliğin web sitesini düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiği belirtildi.