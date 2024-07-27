Fransa'da Olimpiyat Oyunları sırasında yaşanan tren hatlarına yönelik sabotaj girişimleri üzerine, Ulaşımdan Sorumlu Bakan Patrice Vergriete, demir yolu güvenliğinin önemli ölçüde artırıldığını açıkladı. Vergriete, olası yeni sabotajlara karşı ek güvenlik tedbirlerinin alındığını belirtti.

Çalışanlar artırıldı

Fransa'nın Ulaşımdan Sorumlu Bakanı Patrice Vergriete, LCI kanalına yaptığı açıklamada, tren hatlarına yönelik kundaklama girişimlerinin ardından demir yolu ağının güvenliğinin güçlendirildiğini duyurdu. Vergriete, binin üzerinde çalışan ve 250 güvenlik personelinin yanı sıra jandarma helikopterleri ve 50 dronun demir yolu ağını gözetlemek amacıyla görevlendirildiğini belirtti.

Beş milyon avroluk ek yatırım

Bakan Vergriete, alınan bu tedbirlerin tren hatlarına yönelik yeni bir sabotajı önlemeyi amaçladığını ve 29 Temmuz'dan itibaren seferlerin normale dönmesinin beklendiğini ifade etti. Ayrıca, Paris ve çevresindeki Île-de-France bölgesinde demir yollarının güvenliğini artırmak için 5 milyon avroluk bir harcama yapıldığını açıkladı.