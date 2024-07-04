Fransız Orta Çağ efsanelerinin ünlü şövalyesi Roland'a ait olduğu düşünülen ve Rocamadour Tapınağı'nda sergilenen bin 300 yıllık “Durandal” kılıcının çalınması, büyük bir şaşkınlık yarattı. Polis, kılıcın nasıl çalınmış olabileceğini araştırıyor.

Kılıcın gizemli kayboluşu

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Rocamadour Tapınağı'ndaki kayaya saplı bin 300 yıllık “Durandal” kılıcı, 22 Haziran'da gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Kılıç, yaklaşık 10 metre yükseklikte, insan erişimine elverişli olmayan bir tepenin üzerindeydi.

Belediye başkanının açıklaması

Rocamadour Belediye Başkanı Dominique Lenfant, kılıcın kaybolmasının ardından yaptığı açıklamada, “Durandal'ı özleyeceğiz. Yüzyıllardır Rocamadour'un bir parçasıydı” dedi. Kılıcın kaybolması, bölge halkı ve turistler arasında büyük bir üzüntüye neden oldu.

Efsanevi kılıç Durandal

Durandal, 8. yüzyılın efsanevi şövalyesi Roland'a ait olduğu düşünülen bir kılıçtır. Efsaneye göre, Kutsal Roma İmparatoru Şarlman, bu kılıcı meleklerden alarak en iyi askerine vermiştir. Kılıç, yaklaşık bin 300 yıldır Rocamadour Tapınağı'nda bir kayaya saplanmış halde duruyordu.

Fransa'nın güneyindeki Lot bölgesinde yer alan Rocamadour Tapınağı, turistlerin uğrak noktasıdır. Durandal kılıcı, tapınağın en önemli turistik cazibe merkezlerinden biri olarak kabul ediliyordu.

Soruşturma ve olası senaryolar

Fransız polisi, kılıcın nasıl çalınmış olabileceğine dair geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kılıcın bulunduğu konumun insan erişimine elverişli olmaması, olayın gizemini daha da artırıyor.

Olası senaryolar

Hırsızlık: Kılıcın değerli bir antika olduğu düşünüldüğünde, organize bir hırsızlık olasılığı yüksek olarak öngörülüyor.

Koleksiyon: Tarihi eser kaçakçılığı ve özel koleksiyonlar için çalınmış olabilir.

Vandalizm: Kılıcı çalanların amacı sadece vandalizm olabilir.