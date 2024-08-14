Fransız basınında yer alan haberlere göre, çarpışan uçaklar, Haute-Marne'deki Saint-Dizier hava üssüne bağlı Rafale filosuna aitti. Olay sırasında bir pilotun kendisini fırlatarak kurtulduğu, diğer uçakta ise bir eğitmen ile bir öğrenci pilotun bulunduğu öğrenildi. Arama kurtarma faaliyetleri sürerken, Meurthe-et-Moselle Valiliği de yazılı bir açıklama yaparak, askeri güçlerin destek verdiği operasyon merkezinin faaliyete geçtiğini duyurdu.

Açıklamada, kazada can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmediği, ancak askeri yetkililerin olayın nedenine ilişkin bir soruşturma başlattığı ifade edildi. Olayla ilgili jandarma ve itfaiye ekipleri de arama çalışmalarına katılıyor.

Fransa'da yaşanan bu olay, hava trafiğinin güvenliğini ve askeri uçuşların denetimini yeniden gündeme getirmiş oldu.