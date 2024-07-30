Fransa, Olimpiyat Oyunları öncesinde ciddi güvenlik tehditleriyle karşı karşıya. Ülke genelinde çeşitli vilayetlerde telefon operatörlerine yönelik eş zamanlı saldırılar gerçekleştirildi. SFR, Bouygues ve Free şebekeleri, fiber optik kablolarının kesilmesi sonucu etkilenirken, bazı hizmetlerde kesintilere yol açıldı.

Telefon operatörlerine yönelik öfkeli saldırılar

Herault, Bouches-du-Rhone, Oise, Meuse, Drome ve Aude bölgelerinde telefon hatlarını hedef alan saldırılar, fiber optik kablolarının kesilmesiyle sonuçlandı. Free şebekesi yetkilileri, olayın çok operatörlü bir ağ sorunu olduğunu ve hizmet kesintilerine neden olduğunu belirtti.

Demiryolu kundaklamaları

26 Temmuz'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala, Pagny-sur-Moselle, Courtalain ve Croisilles'de demiryolu hatlarına yönelik kundaklamalar yapıldı. Vergigny'deki tren hattına yönelik kundaklama girişimi ise engellendi. Bu eylemler yaklaşık 800 bin yolcunun seyahatini etkiledi.

Güvenlik önlemleri artırıldı, failler aranıyor

Fransız hükümeti, benzer sabotajları engellemek için ek güvenlik önlemleri aldı. Sabotajların failleri hala aranıyor, buna rağmen olimpiyatlar 11 Ağustos’a kadar sürecek .