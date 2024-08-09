Fransa'nın Akdeniz'deki Korsika adasında, Lecci Belediyesi Başkanı Don Georges Gianni'nin 7 Ağustos'ta aldığı karar, ülkede dini kıyafetler ve laiklik tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Lecci Belediyesi, plajlarda haşema giymeyi yasaklayarak, bu kıyafetlerin "laikliğe aykırı" ve kamu düzenini bozma riski taşıdığını belirtti.

Haşema yasağı ve laiklik vurgusu

Lecci Belediyesi'nin kararı, 30 Eylül 2024 tarihine kadar geçerli olacak şekilde plajlarda tesettürlü mayo giymeyi yasaklıyor. Kararda, dini kıyafetlerin toplumsal çatışmalara neden olabileceği ve bu durumun kamu düzenini bozabileceği vurgulandı. Belediye, bu tür kıyafetlerin kalabalıkların toplanmasına ve kavgalara yol açabileceğini, dolayısıyla bu risklerin önlenmesi gerektiğini savundu. Ayrıca, Orta Doğu ve diğer bölgelerdeki gerilimlere dikkat çekilerek, bu tür kıyafetlerin Fransız kamu düzenine tehdit oluşturabileceği ileri sürüldü.

Korsika Valiliği'nin incelemesi

Korsika Valiliği, Lecci Belediyesi'nin aldığı kararın hukuka uygunluğunu denetleyecek. Kararın, Fransa'nın mevcut mevzuatına ve anayasal haklara uygun olup olmadığı konusunda bir inceleme yapılması bekleniyor.

Önceki yasağın durumu ve danıştay kararı

Fransa'nın başka bir bölgesinde, Mondelieu-La-Napoule Belediyesi, 15 Haziran-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında plajlarda tesettürlü mayoları yasaklamıştı. Bu yasağın iptali için Fransız İnsan Hakları Birliği (LDH), Nice İdari Mahkemesine başvurmuş ancak mahkeme yasağın kamu düzenini koruma amacı taşıdığını belirterek, yasağın devamına karar vermişti. LDH, bu karara itiraz ederek Danıştay'a başvurmuştu. Danıştay, 17 Temmuz 2023 tarihinde aldığı kararla, kişinin özgürlüklerini ciddi şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle yasağın iptaline karar vermişti.

Laiklik ve inanç özgürlüğü üzerine tartışmalar

Lecci Belediyesi'nin haşema yasağı, Fransa'da laiklik ve dini özgürlükler üzerine devam eden tartışmalara yeni bir boyut kazandırıyor. Yasağın gerekçeleri ve uygulama şekli, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çeşitli tepkilere neden olabilir. Fransa'da laiklik ve dini giysiler konusundaki tartışmaların gelecekte nasıl bir yön alacağı ise merak konusu.